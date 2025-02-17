Юрию Мищерякову вручили знак «За заслуги перед Оренбургской областью»

В преддверии своего 80-летия, бывший мэр Оренбурга и экс-депутат Госдумы Юрий Мищеряков был удостоен золотого знака «За заслуги перед Оренбургской областью». Награду вручил губернатор Денис Паслер.

Вручение награды Юрию Мищерякову

Церемония награждения прошла в Золотом зале Правительства, где также чествовали ветеранов, волонтеров, участников СВО и оренбуржцев, отмеченных государственными наградами.

Золотой знак «За заслуги перед Оренбургской областью» – это признание выдающихся достижений в различных сферах, таких как государственная, научная, творческая и производственная деятельность. Эта награда отмечает вклад в развитие Оренбургской области, и её удостаиваются лица, проработавшие на благо региона не менее 20 лет.

Вклад Юрия Мищерякова в развитие Оренбургской области

Юрий Мищеряков занимал пост главы Оренбурга с 2000 по 2016 год, а с 2016 по 2021 год представлял Оренбургскую область в Госдуме от партии «Единая Россия». Его многолетняя работа и преданность региону были отмечены высокой наградой.