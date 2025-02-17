В Оренбурге выставлена на продажу гостиница «Ростоши»

продажа гостиницы Ростоши

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже гостиницы «Ростоши», расположенной в поселке Ростоши на Цветном бульваре, 26.

Что входит в лот?

Согласно опубликованным данным, в продажу включены:

  • Четырехэтажное здание гостиницы площадью 3715,6 кв. м;
  • Земельный участок площадью 9888 кв. м;
  • Котельная и инженерные сети (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение);
  • Движимое имущество644 позиции.

Инфраструктура и удобства

Гостиница расположена в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся ледовый дворец, спортивный комплекс, зоны отдыха, детская площадка, отделение банка, магазины, аптеки и медицинские учреждения. Рядом расположен парк «Ивушка».

Внутри гостиницы оборудованы:

  • Ресторан на 35 мест;
  • Банкетный зал;
  • Спортивно-развлекательный комплекс с тремя саунами, бассейнами и боулингом;
  • Летний теннисный корт.

Стоимость объекта

Начальная цена продажи составляет 124 902 000 рублей.

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