В Оренбурге выставлена на продажу гостиница «Ростоши»

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже гостиницы «Ростоши», расположенной в поселке Ростоши на Цветном бульваре, 26.

Что входит в лот?

Согласно опубликованным данным, в продажу включены:

Четырехэтажное здание гостиницы площадью 3715,6 кв. м ;

гостиницы площадью ; Земельный участок площадью 9888 кв. м ;

площадью ; Котельная и инженерные сети (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение);

(водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение); Движимое имущество — 644 позиции.

Инфраструктура и удобства

Гостиница расположена в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся ледовый дворец, спортивный комплекс, зоны отдыха, детская площадка, отделение банка, магазины, аптеки и медицинские учреждения. Рядом расположен парк «Ивушка».

Внутри гостиницы оборудованы:

Ресторан на 35 мест ;

на ; Банкетный зал ;

; Спортивно-развлекательный комплекс с тремя саунами , бассейнами и боулингом;

с , бассейнами и боулингом; Летний теннисный корт.

Стоимость объекта

Начальная цена продажи составляет 124 902 000 рублей.