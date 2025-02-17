В Оренбурге выставлена на продажу гостиница «Ростоши»

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже гостиницы «Ростоши», расположенной в поселке Ростоши на Цветном бульваре, 26.
Что входит в лот?
Согласно опубликованным данным, в продажу включены:
- Четырехэтажное здание гостиницы площадью 3715,6 кв. м;
- Земельный участок площадью 9888 кв. м;
- Котельная и инженерные сети (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение);
- Движимое имущество — 644 позиции.
Инфраструктура и удобства
Гостиница расположена в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находятся ледовый дворец, спортивный комплекс, зоны отдыха, детская площадка, отделение банка, магазины, аптеки и медицинские учреждения. Рядом расположен парк «Ивушка».
Внутри гостиницы оборудованы:
- Ресторан на 35 мест;
- Банкетный зал;
- Спортивно-развлекательный комплекс с тремя саунами, бассейнами и боулингом;
- Летний теннисный корт.
Стоимость объекта
Начальная цена продажи составляет 124 902 000 рублей.