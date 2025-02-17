Экс-мэр Оренбурга Юрий Мищеряков высказался о состоянии города

Юрий Мищеряков, трижды занимавший пост мэра Оренбурга с 2000 по 2015 год, отметил свой 80-летний юбилей. В честь этой даты он поделился мнением о текущем состоянии города, затронув вопросы благоустройства и градостроительной политики.

Оренбург и проблемы благоустройства

Бывший мэр обратил внимание на изменение облика Оренбурга. По его словам, раньше город радовал жителей цветущими клумбами, а теперь он зарастает сорной травой.

«Когда накипит, звоню первому заму и спрашиваю: почему город зарастает бурьяном? Это мне копье в сердце. Мы привыкли, что Оренбург утопает в цветах», — отметил Юрий Мищеряков.

Градостроительная политика и наводнение

Мищеряков также выразил обеспокоенность застройкой пойменной части реки Урал, что, по его мнению, стало одной из причин масштабного паводка в прошлом году.

«Я всегда возражал против строительства в пойме. Обращался в прокуратуру для проверки генплана. Мне ответили, что все соответствует нормам, но мы видим, к чему это привело. Застройку необходимо остановить», — подчеркнул он.

Частая смена руководителей города

За последние семь лет в Оренбурге сменилось пять мэров, что, по мнению экс-главы, свидетельствует о нестабильности в управлении. Тем не менее, он надеется, что город вновь станет благоустроенным, с чистыми улицами и зелеными зонами, а трагедия прошлогоднего наводнения не повторится.