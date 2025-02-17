В Оренбурге проводили добровольцев в казачий батальон БАРС-6 «Форштадт»

В Оренбурге состоялась торжественная церемония проводов добровольцев, отправляющихся в казачий батальон БАРС-6 «Форштадт».

Напутствие от казачьих и духовных лидеров

Перед отправкой добровольцев поддержали атаман Первого отдела ОКВ Сергей Слепов, представители казачьих обществ, активисты гуманитарных конвоев и духовенство.

Священнослужители — иерей Сергий Оксаныч и мулла Шамиль хазрат — прочитали молитвы и благословили казаков. Они подчеркнули, что казаки всегда защищали Родину и продолжат стоять на страже её интересов.

Регулярное пополнение батальона

Оренбургские казаки отправляются на фронт на протяжении всего года, а пополнение батальона БАРС-6 «Форштадт» происходит ежемесячно. В этот раз в его состав вошли около тридцати добровольцев.