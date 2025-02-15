Рост: онкологические заболевания увеличиваются, смертность падает в Оренбургской области

В регионе наблюдают рост выявлений случаев. Программа скрининга улучшает диагностику. Статистика подтверждает: онкологические заболевания регистрируются активнее.
Статистика по регистрации
Программа скрининга увеличила выявляемость примерно на 1000 случаев ежегодно.
• 2021 – 8 846 случаев.
• 2023 – 9 786 случаев.
• 2024 – 10 939 случаев.
Влияние скрининга
В 2024 году общая смертность снизилась по сравнению с 2023 годом. План улучшений тщательно рассчитан, но эффект виден уже за два года.
По словам Татьяны Савиновой, Министра здравоохранения, ранняя диагностика улучшилась. В 2024 году выявляемость онкологические заболевания на ранних стадиях составила 61%. До скрининговой программы показатель был 51–53%.
В 2023 году число смертей составило 4 238, а в 2024 году – 4 182.
Таким образом, программа скрининга демонстрирует влияние на показатели. Рост выявляемости сочетается с уменьшением смертности. Эти свежие данные подтверждают эффективность мер и надежду на улучшение ситуации.