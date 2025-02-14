Новые соглашения о школьном питании в Оренбурге

В Оренбурге школы подписали новые договоры на организацию школьного питания. Эти соглашения стали основой для обеспечения качественного питания учеников.

Основные Положения Договоров

Основной акцент сделан на соблюдении норм СанПиН и индивидуальном подходе к каждой школе. Школьное питание получило новое развитие благодаря конкурсу поставщиков услуг.

Договоры о Школьном Питании

По результатам конкурсных процедур были определены поставщики. Комбинат «Огонёк» обслуживает 30 школ, а Комбинат «Валентина» работает с 13 учреждениями.

Компания Комбинат № 1 кормит 41 школу, и одна школа организует питание самостоятельно. Таким образом, распределение ответственности происходит равномерно.

Меню и Качество Питания

Меню в школьных столовых соответствует нормам СанПиН по объему и калорийности. Питание разнообразно и сбалансировано по жирам, белкам и углеводам.

Для приготовления блюд используют продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами. Например, сегодня подают салат из свежих овощей, тушеный картофель с голубцами и фруктовый чай. Цена завтрака для учащихся не превышает 127 рублей в день.

Контроль Качества и Индивидуальный Подход

Контроль качества питания осуществляется внешними и внутренними комиссиями. Ежедневно проверяют соблюдение технологии приготовления, вес и температуру порций.

Родительские комиссии следят за процессом согласно своим планам. Для детей с особыми потребностями разработано двухразовое питание и диетическое меню. Все заявки с медицинскими рекомендациями выполняются в полном объеме, поэтому питание соответствует требованиям.

Главный специалист управления образования, Лариса Косарева, отметила, что на комбинатах отрабатывают 12-дневное меню для учеников 5-11 классов.

Лицей № 5 заключил договор с Комбинатом «Огонёк», и дети с интересом пробуют новые блюда. Родители оценивают качество и вкус каждого приема пищи.

Обеспечение Качества Питания

В школах Оренбурга качество питания контролируют надзорные органы, администрация и родительские комитеты. Ежедневно комиссии проверяют вес, температуру и соблюдение рецептур. Общественные контрольные комиссии обеспечивают прозрачность и безопасность процесса.

Таким образом, новые договоры и тщательный контроль качества способствуют эффективной работе системы школьного питания.

Заключение

Программа учитывает индивидуальные потребности учеников и современные санитарные нормы. В заключение можно отметить высокую ответственность всех участников процесса.

Реализация проекта по школьному питанию укрепляет образовательную систему города и поддерживает здоровье подрастающего поколения. Все меры направлены на создание комфортной среды для обучения.

Проект демонстрирует высокий уровень ответственности всех заинтересованных сторон.