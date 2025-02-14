Запуск программы Герои Оренбуржья

14 февраля Денис Паслер запустил региональную программу Герои Оренбуржья. По указанию Владимира Путина стартовал первый поток проекта Время героев. Программа получила 44 тысячи заявок со всей страны.

Цели Инициативы

Программа направлена на поддержку ветеранов. Власти хотят использовать опыт участников. Например, инициативой создан общественный совет под председательством Денис Паслер.

Структура Проекта

Проект Герои Оренбуржья включает образовательные блоки. Он охватывает управление, развитие лидерства и командообразование. Кроме того, разработку ведут специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации.

Этапы Реализации

Регистрация длится с 14 февраля до 24 марта 2025 года. Будущие участники заполняют анкеты на платформе Россия – страна возможностей. Затем с 24 марта по 21 апреля проводится тестирование.

С 21 апреля до 19 мая проходят собеседования. Результаты анализируют до 9 июня. Финалистов определят 30 июня 2025 года.

1 августа стартует третий этап на базе РАНХиГС. Участники изучают современные методы управления. Последний этап завершается назначением на работу.

Мнения Руководителей

Заместитель министра региональной и информационной политики Нурсултан Муссагалеев поделился опытом федерального обучения. Он отметил важность современных методов и командного духа.

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Санков подчеркнул необходимость подготовки кадров. Кроме того, Юрий Мироненко отметил высокий спрос на квалифицированных специалистов. Он добавил, что ветеранам открыты возможности для личностного роста.

Заключение И Перспективы

Программа Герои Оренбуржья открывает новые возможности для ветеранов. Инициатива усилит потенциал региона. В заключение, проект поддерживает развитие экономики и социальной сферы.