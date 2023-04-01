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1 апреля 2023 г.

Весенняя охота в Оренбуржье: новые правила и важные изменения

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Редакция Орен.Ру
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В Оренбуржье с 1 апреля начинается сезон весенней охоты, и охотникам предстоит освоить новые правила и ограничения, установленные в региональном законодательстве. Эксперты из Минприроды рассказали о важных изменениях, которые вступают в силу этой весной.

Основные виды добычи весной будут включать селезней уток, гусей, токующих самцов тетеревов и вальдшнепов на вечерней тяге. В южной зоне Оренбуржья сезон промысла селезней уток и гусей начнется с 1 апреля и продолжится до 10 апреля, в то время как в северной зоне — с 8 по 17 апреля.

Охота на селезней уток с использованием подсадной или манной утки продлится с 10 апреля по 10 мая. С 15 апреля по 24 апреля будет разрешена добыча вальдшнепа и тетерева.

Охотники могут подать заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодиях через портал государственных услуг.

Среди изменений в правилах охоты стоит отметить, что теперь при подстреле селезней уток с использованием одной живой подсадной или манной утки могут участвовать не более двух охотников. Также разрешен добор раненой пернатой дичи на определенном расстоянии от укрытия (менее 300 метров для уток и менее 500 метров для гусей и казарок). Более того, электроманки теперь запрещены.

По новым правилам, один охотник в сутки может добыть не более 5 уток или 5 гусей. В Северном и Абдулинском районах установлена норма добычи тетерева: одному охотнику разрешено добыть 5 тетеревов за сезон, но не более одного в сутки.

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