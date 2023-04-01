10 C
Оренбург
1 апреля 2023 г.

Инвестиции в будущее Оренбуржья: Правительство предпринимает активные шаги для улучшения жизни граждан

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Правительство Оренбуржья принимает ряд важных решений, направленных на улучшение условий жизни и благополучия граждан региона. Денис Паслер обозначил ключевые моменты, которые стоит отметить.

🔹Поддержка сельских врачей: Специалистам узкого профиля будет предоставлена дополнительная социальная выплата в размере до 14,5 тысяч рублей. Это касается врачей-фтизиатров, психиатров, психиатров-наркологов и судебно-медицинских экспертов.

🔹Борьба с безработицей: Правительство выделит 141 млн рублей на организацию общественных и временных работ для безработных оренбуржцев. Благодаря этому мероприятию ожидается трудоустройство около 2 тысяч человек в год.

🔹Развитие спортивной инфраструктуры: В этом году будет построено 22 мини-футбольных поля вместо 7 запланированных ранее. Для этого будут использованы средства, предназначенные для строительства площадок в 2024 году.

🔹Ускорение работы агропромышленного сектора: Правительство поручает ускорить процесс приобретения и доставки минеральных удобрений, чтобы все агротехнические работы были выполнены в срок. В настоящее время некоторые районы, такие как Пономаревский, Ташлинский, Беляевский, Бугурусланский и Бузулукский, имеют задержки, однако все планы должны быть выполнены без исключения.»

Предыдущая новостьКак избавиться от комаров в городе и за его пределами: муниципалитет выделяет бюджет на борьбу с кровососущими насекомыми
Следующая новостьВесенняя охота в Оренбуржье: новые правила и важные изменения

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.