Как избавиться от комаров в городе и за его пределами: муниципалитет выделяет бюджет на борьбу с кровососущими насекомыми

Комары не только раздражают своим жужжанием и укусами, но и могут быть переносчиками различных инфекций. Поэтому важно своевременно проводить мероприятия по их уничтожению. В этом году на обработку территории города и загородных лагерей из бюджета выделено более 300 тысяч рублей. Муниципальные контракты будут заключены со специализированными предприятиями, которые используют экологически безопасное средство для борьбы с комарами.

Обработка водоёмов и прибрежных зон проводится ежегодно с наступлением теплой погоды. Основным методом истребления комаров является уничтожение их личиночных форм в воде. Для этого применяются биологические препараты, которые не вредят другим живым организмам. Выполнение работ будет организовано согласно актуализированной карте-схеме территорий, подлежащих обработке, с учетом прогноза разлива. Таким образом, муниципалитет заботится о здоровье и комфорте горожан и отдыхающих.