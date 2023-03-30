Как защититься от кори: советы для работодателей и сотрудников

Корь — опасная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. В Оренбурге заболеваемость корью относительно низкая, но существуют факторы, которые могут спровоцировать вспышки эпидемии. Одним из них является присутствие в городе непривитых мигрантов и лиц цыганской национальности, которые часто контактируют с другими людьми в медицинских, образовательных и социальных учреждениях, а также на рабочих местах.

Чтобы предотвратить распространение кори, необходимо соблюдать простые правила профилактики. Главное — это вакцинация. Все сотрудники должны быть привиты от кори или иметь подтверждение о перенесенном заболевании. Если кто-то из работников не имеет документов о вакцинации или не знает свой иммунитетный статус, ему следует обратиться к врачу и сделать прививку. Это особенно важно для трудовых мигрантов, которые могут быть носителями инфекции.

Кроме того, нужно соблюдать гигиену рук и дыхательных путей. Необходимо часто мыть руки с мылом или использовать антисептики, особенно после контакта с больными людьми или предметами общего пользования. Необходимо избегать тесного контакта с людьми, которые кашляют или чихают, и при появлении таких симптомов носить маску или платок. Если у вас или у ваших коллег есть признаки кори (высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит, сыпь), немедленно обратитесь к врачу и не посещайте рабочее место до выздоровления.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы можете защитить себя и своих коллег от кори и способствовать сохранению здоровья населения Оренбурга.

Корь:

Корь — это серьезное и очень заразное заболевание, которое вызывается вирусом и распространяется воздушно-капельным путем. Вот четыре интересных факта о кори: