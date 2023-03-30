Как лошадь испугала детей в садике: подробности необычного происшествия

В Оренбурге в детском саду №20 произошел инцидент с запряженной лошадью, которая убежала от кучера и помчалась по территории. Дети, которые катались в карете, не пострадали, но испытали сильный страх. В интернете появились слухи о том, что карета разбилась о беседку, а дети получили травмы. Что же на самом деле произошло и как такая ситуация могла возникнуть?

По словам начальника управления образования Оренбурга Ларисы Бебешко, инцидент случился в рамках образовательной программы и проекта знакомства с животными. Директор детского сада Валентина Маркина рассказала, что по инициативе родителей было решено организовать для детей катание в карете с лошадью. Животное было спокойным и послушным, а кучер имел опыт работы с ним.

Однако во время одного из заездов вожжа надорвалась и лошадь потеряла контроль. Кучер отпустил ее и остановил карету с помощью ножного тормоза. Дети не получили никаких повреждений, только испугались. Воспитатель осмотрел всех ребят и связался с их родителями. Позже выяснилось, что никто из детей не нуждался в медицинской помощи.

В соцсетях же распространилась информация о том, что карета врезалась в беседку и разрушила ее, а дети получили ушибы и ссадины. Это была выдумка некоторых пользователей, которые хотели привлечь внимание к своим публикациям. На самом деле беседка не пострадала, а дети продолжили свои занятия в группах.



