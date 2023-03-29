Опасность клещевого энцефалита: 8 районов Оренбургской области под угрозой

Власти Оренбуржья определили восемь районов, где возможно заражение клещевым энцефалитом. В этом сезоне угроза присутствует в Абдулинском, Бугурусланском, Оренбургском, Пономаревском, Сакмарском, Саракташском, Северном и Шарлыкском районах.

Из 47 административных районов Оренбургской области, восемь из них считаются эндемичными по клещевому энцефалиту. В этих местах есть риск заражения опасным заболеванием после укуса клеща. Эксперты настоятельно советуют сделать прививку заблаговременно и соблюдать меры безопасности при посещении природы и выполнении садовых работ.

Укусы клещей в России являются актуальной проблемой, особенно в весенне-летний период.

Вот несколько фактов про укусы клещей в России:

Распространение клещей:

В России клещи преимущественно обитают в лесной и лесостепной зоне, а также в парках и на природных территориях. Они могут быть активными с весны до осени, начиная с апреля и заканчивая сентябрем-октябрем.

Опасные заболевания:

Укусы клещей могут привести к заражению различными заболеваниями, такими как клещевой энцефалит и боррелиоз (лимеборрелиоз или болезнь Лайма). Эти заболевания могут вызывать серьезные осложнения и требуют своевременного лечения.

Профилактика:

Чтобы предотвратить укусы клещей, рекомендуется использовать репелленты, одевать закрытую одежду и тщательно осматривать тело после пребывания на природе. В некоторых регионах также доступна вакцинация против клещевого энцефалита.

Удаление клеща:

Если клещ уже прикрепился к коже, его необходимо удалить как можно скорее, используя специальные инструменты (пинцет, клещевыколыш) или обращаясь за медицинской помощью. После удаления клеща следует наблюдать за состоянием здоровья и обратиться к врачу при появлении симптомов инфекции.

Статистика:

В России ежегодно регистрируется около 50 000 случаев клещевого энцефалита и более 100 000 случаев боррелиоза. Примерно 80% случаев инфекции происходят с апреля по июнь, когда клещи наиболее активны.

Исследования:

Российские ученые активно изучают распространение и поведение клещей, а также разрабатывают новые методы диагностики, профилактики и лечения связанных с ними заболеваний.