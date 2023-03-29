Оренбург ждет молодых лидеров из 120 стран на форуме «Евразия Global»

В конце августа Оренбург примет международный молодежный форум «Евразия Global», который уже седьмой год подряд собирает лидеров и таланты из разных уголков мира. Губернатор Денис Паслер обещает, что форум будет интересным и насыщенным, а его темы будут актуальными и важными для современной молодежи.

Форум «Евразия Global» – это уникальная площадка для обмена опытом, знаниями и идеями между молодыми людьми, которые хотят вносить свой вклад в развитие своих стран и регионов. За семь лет форума его посетили более 7000 участников из 120 государств. В прошлом году на форум приехали представители 63 стран, в том числе из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Форум «Евразия Global» не только дает возможность познакомиться с новыми людьми и культурами, но и стимулирует молодежь к саморазвитию и самореализации. На форуме проводятся различные мастер-классы, тренинги, лекции и дискуссии по актуальным вопросам современности, таким как экология, образование, инновации, предпринимательство и многое другое. Участники форума также могут принять участие в культурной и спортивной программе, а также посетить достопримечательности Оренбурга и окрестностей.

Форум «Евразия Global» – это уникальный шанс для молодежи показать свой потенциал, расширить свои горизонты и найти новых друзей. Если вы хотите стать частью этого удивительного события, то не упустите возможность подать заявку на участие на официальном сайте форума.