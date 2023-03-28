Шокирующий инцидент: фотограф атакует клиентов едкой жидкостью в споре о возврате денег

В Оренбурге фотограф с решительностью защитила свои интересы, когда клиентка с сыном пришли к ней домой, требуя вернуть деньги за неудачные фото. Фотограф облила их едкой жидкостью, вызвав химические ожоги роговицы.

Женщина заказала фотосессию через соцсети, но сделанные снимки ее не устроили. Она решила вернуть деньги и поехала к фотографу с мужем и сыном. После их настойчивых звонков и стуков в дверь, фотограф вышла и облила их едкой жидкостью.

Пострадавшие вызвали «скорую помощь» и полицию. В суде клиентка попросила компенсацию морального вреда, утраченный заработок и затраты на лекарства, а также судебные расходы. Суд частично удовлетворил требования, но снизил компенсацию за моральный вред. Решение еще не вступило в законную силу.