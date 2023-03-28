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28 марта 2023 г.

Какие профессии в Оренбургской области получают самые высокие и самые низкие зарплаты?

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Редакция Орен.Ру
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Оренстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной зарплате сотрудников организаций в Оренбургской области за январь 2023 года. По этим данным, средняя зарплата в регионе составила 45 804 рубля, что на 19,1 процента больше, чем в январе 2022 года. Учитывая индекс потребительских цен, реальная зарплата выросла на 6,5 процента.

Однако не все профессии в Оренбуржье могут похвастаться такими показателями. Самые высокооплачиваемые работники в области — это специалисты по производству компьютеров, электронных и оптических изделий. Их средняя зарплата превышает 96 000 рублей. На втором месте — добытчики полезных ископаемых с зарплатой 78 493 рубля.

С другой стороны, самые низкооплачиваемые работники в Оренбургской области — это производители текстильных изделий. Их средняя зарплата составляет всего 15 814 рублей. Это почти в шесть раз меньше, чем у лидеров рейтинга.

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