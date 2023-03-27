Уполномоченные по охране труда профсоюза Уральской Стали — лучшие в регионе

Уполномоченные по охране труда профсоюза Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) заняли тройку лидеров II этапа смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Горно-металлургического профсоюза России». Дипломы им вручили в ходе заседания V Пленума Комитета Оренбургской областной организации ГМПР, посвященного ее 65-летию.

В номинации «Металлургия» первое место конкурса занял слесарь-ремонтник ЦПП Дмитрий Титов, второе — электрослесарь ТЭЦ Ринат Сафиуллин, третье — резчик горячего металла листопрокатного цеха Дмитрий Зернов.

За сотрудничество Благодарственными письмами ГМПР отмечены: управляющий директор комбината Ильдар Искаков, председатель профкома предприятия Иван Филиппов и еще 15 активистов и ветеранов профсоюзного движения.

Профсоюзная организация Уральской Стали – самая многочисленная и активная в Оренбуржье, объединяет 15,7 тыс. работников и ветеранов комбината. Является фундаментом надежности в сохранении интересов металлургов и их прав, а также единомышленником и помощником работодателя в деле организации безопасного труда и развития предприятия. Участвует в региональных мероприятиях, одерживает многочисленные победы в этом и других конкурсах.

«Лучший уполномоченный по охране труда ГМПР» традиционно проводится в три этапа: первый предполагает внутренний отбор на предприятиях, второй – региональный и третий — всероссийский. Главные цели его – способствовать работе по снижению уровня травматизма и производственных заболеваний, усилению профсоюзного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников на безопасные условия труда, а также повышение активности уполномоченных, обобщение и распространение лучшего опыта.