Опасные лужи в поселке Жилгородок: автомобиль погружается на дно, водитель едва спасается от гибели

Автомобилист в поселке Жилгородок столкнулся с неприятностью, когда его машина начала тонуть в огромной луже.

Очевидцы запечатлели утопающий автомобиль и поделились видео в социальных сетях. Водитель сумел выбраться из машины, но ему пришлось преодолеть трудности, так как дверь была заблокирована. Он остался без машины, крыша которой видна над поверхностью воды, и ему придется потратить значительные средства на ремонт.

Автомобилисты предупреждают, что в случае залития двигателя водой стоимость ремонта может увеличиться в несколько раз.

Некоторые факты о паводке в Оренбурге в 2023 году:

В Оренбургской области начался паводок в марте 2023 года.

Паводок может затопить некоторые районы Оренбурга и соседних населенных пунктов.

Для ликвидации последствий паводка могут быть привлечены до 10 тысяч человек, более 3000 единиц техники и порядка 255 плавсредств.

Меры, которые предпринимаются для защиты населения от паводка в Оренбурге:

Власти уточнили список территорий, которые могут пострадать от паводка, и приступили к противопаводковым мероприятиям, таким как укрепление дамб и очистка русел рек.

Для обеспечения безопасности движения по дорогам и мостам в Оренбуржье вводятся ограничения и обходные маршруты.

Для жителей, которые могут оказаться в зоне подтопления, разработаны планы эвакуации и определены пункты временного размещения.