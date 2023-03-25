Как Оренбург тратит тысячи на мытье памятников

Оренбургская городская администрация объявила аукцион на оказание услуг по уходу за памятниками культуры и истории. Сумма контракта составляет 570 000 рублей. За эти деньги подрядчик должен будет помыть 49 памятников, расположенных в разных районах города. Некоторые из них придется чистить до 27 раз в год.

Среди объектов, подлежащих отмывке, — памятники А.С. Пушкину и В.И. Далю, Ю.А. Гагарину, А.Н. Радищеву и другим известным личностям, а также скульптурные композиции. Подрядчик обязан будет учитывать материал, из которого сделаны памятники, и использовать соответствующие средства для их очистки. После мытья водой с мылом или специальными растворами памятники нужно будет протереть тряпкой и убрать все следы загрязнений.

Городские власти объясняют необходимость таких расходов тем, что памятники подвергаются воздействию атмосферных осадков, пыли, выхлопных газов и птичьего помета, что приводит к их порче и разрушению. Поэтому они требуют регулярного ухода и поддержания в чистоте и порядке. Аукцион по выбору подрядчика запланирован на 10 апреля.