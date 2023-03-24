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25 марта 2023 г.

Куда можно полететь из Оренбурга в этом году: 14 интересных направлений

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Редакция Орен.Ру
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Если вы живете в Оренбурге или планируете посетить этот город, у вас есть отличная возможность отправиться в путешествие по России и за рубеж. С 26 марта по 28 октября Международный аэропорт «Оренбург» предлагает 14 регулярных рейсов в разные уголки нашей страны и мира.

Вы можете выбрать любой город по своему вкусу: от культурной столицы Санкт-Петербурга до экзотического Душанбе. Любители моря и солнца найдут свое счастье в Турции, а те, кто хочет узнать больше о наших соседях, смогут посетить Узбекистан. А если вы хотите открыть для себя новые регионы России, то не пропустите рейсы в Калининград, Махачкалу или Минеральные Воды.

Всего 11 авиакомпаний предоставляют свои услуги пассажирам аэропорта Оренбург. Вы можете легко забронировать билеты на сайте аэропорта или через онлайн-сервисы. Не упустите шанс увидеть мир и расширить свой кругозор!

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