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25 марта 2023 г.

Французская ADEO передает российский Leroy Merlin в руки местного менеджмента

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Редакция Орен.Ру
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Французская компания ADEO, владелец сети магазинов строительных и отделочных материалов Leroy Merlin, собирается передать управление своим российским бизнесом местным менеджерам. Это изменение не повлияет на работу компании и не затронет взаимоотношения с партнерами, клиентами и сотрудниками. Все рабочие места останутся, и Leroy Merlin продолжит функционировать в прежнем режиме.

Сделка будет согласована с соответствующими представителями российских властей, однако подробности передачи бизнеса местному менеджменту пока не разглашаются. В феврале 2022 года ADEO прекратила инвестиции в Россию.

Леруа Мерлен начал работать в Оренбурге в 2017 году, 10 августа в день открытия парковка перед магазином была переполнена, и на дорогах возникли большие пробки.

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