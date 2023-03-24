Французская ADEO передает российский Leroy Merlin в руки местного менеджмента

Французская компания ADEO, владелец сети магазинов строительных и отделочных материалов Leroy Merlin, собирается передать управление своим российским бизнесом местным менеджерам. Это изменение не повлияет на работу компании и не затронет взаимоотношения с партнерами, клиентами и сотрудниками. Все рабочие места останутся, и Leroy Merlin продолжит функционировать в прежнем режиме.

Сделка будет согласована с соответствующими представителями российских властей, однако подробности передачи бизнеса местному менеджменту пока не разглашаются. В феврале 2022 года ADEO прекратила инвестиции в Россию.

Леруа Мерлен начал работать в Оренбурге в 2017 году, 10 августа в день открытия парковка перед магазином была переполнена, и на дорогах возникли большие пробки.