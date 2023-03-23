8 C
Оренбург
24 марта 2023 г.

9 мая «Любэ» порадует оренбуржцев песнями о войне и Родине

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Одна из самых популярных российских групп «Любэ» станет хедлайнером праздничного концерта на День Победы в Оренбурге. Как сообщил мэр города Сергей Салмин на «Русском Радио», выступление коллектива состоится 9 мая на центральной площади Ленина.

По словам Салмина, подготовка к торжественным мероприятиям по случаю 78-й годовщины Великой Победы ведется в соответствии с планом. На площади уже устанавливают трибуны для зрителей и участников парада. Работы продлятся до начала мая.

В организации праздника принимают участие не только городские и областные власти, но и представители 31 ракетной армии. Вечером 9 мая небо над Оренбургом озарит яркий фейерверк.

Отметим, что в связи с ремонтом набережной Урала и улицы Советской часть центра города будет закрыта для проезда и прохода. Поэтому некоторые традиционные майские акции переносятся в другие места. Например, «Вальс Победы» пройдет в парке Железнодорожников.

Предыдущая новостьЛедоход на Урале: оренбуржцы наблюдали грандиозное зрелище

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.