9 мая «Любэ» порадует оренбуржцев песнями о войне и Родине

Одна из самых популярных российских групп «Любэ» станет хедлайнером праздничного концерта на День Победы в Оренбурге. Как сообщил мэр города Сергей Салмин на «Русском Радио», выступление коллектива состоится 9 мая на центральной площади Ленина.

По словам Салмина, подготовка к торжественным мероприятиям по случаю 78-й годовщины Великой Победы ведется в соответствии с планом. На площади уже устанавливают трибуны для зрителей и участников парада. Работы продлятся до начала мая.

В организации праздника принимают участие не только городские и областные власти, но и представители 31 ракетной армии. Вечером 9 мая небо над Оренбургом озарит яркий фейерверк.

Отметим, что в связи с ремонтом набережной Урала и улицы Советской часть центра города будет закрыта для проезда и прохода. Поэтому некоторые традиционные майские акции переносятся в другие места. Например, «Вальс Победы» пройдет в парке Железнодорожников.