Оренбургская «Надежда» шагает к победе: путь к полуфиналу Чемпионата России

Суббота оказалась насыщенной для поклонников баскетбола в Оренбурге. Сотни преданных фанатов собрались на трибунах спортивного комплекса «Оренбуржье» в предвкушении захватывающей игры.

В этот раз «Надежда» снова встречалась с «Самарой» на паркете. Обе команды уже одержали по одной победе в плей-офф, и субботняя встреча определяла, кто отправится в полуфинал Чемпионата России.

Оренбурженки показали невероятный старт и сразу же вырвались вперёд. За первую четверть «Надежда» создала себе комфортный запас очков, который пригодился во второй четверти, когда «Самара» попыталась ускорить темп игры. Несмотря на старания, «Самара» не смогла переиграть «Надежду», совершив ряд промахов при трехочковых бросках. Также третья четверть прошла под контролем хозяев паркета.

К финальной четверти стало очевидно, что победа останется за «Надеждой»: сократить разрыв в 12-15 очков за оставшиеся десять минут соперницам не удалось. Болельщики встретили убедительную победу «Надежды» стоя и скандируя «Молодцы!». Игра завершилась со счётом 85:67, и оренбургская команда вышла в полуфинал.

Впечатляющие результаты показали лучшие игроки нашей команды: Дарья Намок (14 очков, 2 подбора, 3 передачи), Анастасия Зоткина (13 очков, 4 подбора, 1 передача) и Юник Томпсон (12 очков, 12 подборов, 1 передача).

Теперь перед «Надеждой» открывается возможность сразиться с сильнейшими командами страны за первые места. Впереди еще много интересных сражений!