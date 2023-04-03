Как изменится Оренбург: на месте «Мегаторга» построят жилой комплекс с детским садом и магазинами

Оренбуржцы могут ожидать кардинальных изменений в одном из центральных районов города. Вместо устаревшего торгового комплекса «Мегаторг» на проспекте Дзержинского появятся современные многоэтажки с развитой инфраструктурой. Об этом сообщили в министерстве архитектуры Оренбургской области.

Проект предусматривает застройку территории площадью 8,3 га. Здесь будут расположены жилые дома от 5 до 14 этажей, детский сад на 120 мест, прогулочные зоны, озеленение, детские и спортивные площадки, места для воркаута, наземные и подземные парковки. Первые этажи новостроек будут заняты магазинами и другой коммерческой недвижимостью. Таким образом, жители получат все необходимое для комфортной жизни в шаговой доступности.

По словам представителей министерства архитектуры, новый жилой комплекс также будет способствовать развитию образования в районе. Рядом с детским садом будет расположен блок начальных классов, а старшие ученики смогут продолжить обучение в школе №54.

По оценкам застройщика, строительство жилого комплекса займет около 6-7 лет. Первые квартиры планируется сдать в эксплуатацию в 2029 году.