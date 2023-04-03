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6 апреля 2023 г.

Оренбуржье на тревожной волне: геморрагическая лихорадка угрожает здоровью жителей

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Редакция Орен.Ру
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Роспотребнадзор Оренбургской области предупреждает жителей о распространении опасного заболевания — геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Эта острая вирусная инфекция характеризуется высокой лихорадкой, сильной интоксикацией и поражением почек в виде нефрозонефрита.

Наталья Вяльцина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, сообщает о неблагоприятной ситуации в регионе. В прошлом году число случаев ГЛПС выросло на 13%.

Эксперты призывают жителей провести дератизацию в домиках и подсобных помещениях для предотвращения заболевания. Санитарная обработка должна проводиться в маске и перчатках, с использованием дезинфицирующих средств. Вяльцина подчеркивает, что в Оренбуржье обитает большое количество рыжих полевок из-за хорошей кормовой базы в полях, что способствует распространению вируса.

Дополнительные факты:

  • Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом передается от грызунов через их зараженные выделения и укусы.
  • Вирус вызывает тяжелые последствия для здоровья, включая почечную недостаточность и кровоизлияния.
  • Правильная дератизация и соблюдение санитарных мер являются ключевыми факторами в борьбе с распространением заболевания.
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