Оренбуржье на тревожной волне: геморрагическая лихорадка угрожает здоровью жителей

Роспотребнадзор Оренбургской области предупреждает жителей о распространении опасного заболевания — геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Эта острая вирусная инфекция характеризуется высокой лихорадкой, сильной интоксикацией и поражением почек в виде нефрозонефрита.
Наталья Вяльцина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, сообщает о неблагоприятной ситуации в регионе. В прошлом году число случаев ГЛПС выросло на 13%.
Эксперты призывают жителей провести дератизацию в домиках и подсобных помещениях для предотвращения заболевания. Санитарная обработка должна проводиться в маске и перчатках, с использованием дезинфицирующих средств. Вяльцина подчеркивает, что в Оренбуржье обитает большое количество рыжих полевок из-за хорошей кормовой базы в полях, что способствует распространению вируса.
Дополнительные факты:
- Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом передается от грызунов через их зараженные выделения и укусы.
- Вирус вызывает тяжелые последствия для здоровья, включая почечную недостаточность и кровоизлияния.
- Правильная дератизация и соблюдение санитарных мер являются ключевыми факторами в борьбе с распространением заболевания.