Оренбуржье на тревожной волне: геморрагическая лихорадка угрожает здоровью жителей

Роспотребнадзор Оренбургской области предупреждает жителей о распространении опасного заболевания — геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Эта острая вирусная инфекция характеризуется высокой лихорадкой, сильной интоксикацией и поражением почек в виде нефрозонефрита.

Наталья Вяльцина, руководитель Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, сообщает о неблагоприятной ситуации в регионе. В прошлом году число случаев ГЛПС выросло на 13%.

Эксперты призывают жителей провести дератизацию в домиках и подсобных помещениях для предотвращения заболевания. Санитарная обработка должна проводиться в маске и перчатках, с использованием дезинфицирующих средств. Вяльцина подчеркивает, что в Оренбуржье обитает большое количество рыжих полевок из-за хорошей кормовой базы в полях, что способствует распространению вируса.

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