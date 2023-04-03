Оперативная работа полиции: задержание грабителя электронной сигареты в Оренбурге

Быстрое реагирование полицейских ППС Оренбурга привело к аресту подозреваемого в грабеже электронной сигареты

В Оренбургском отделении полиции № 4, 19-летний юноша сообщил о том, что неизвестный грубо применил физическую силу и похитил его электронную сигарету.

Находясь на службе, мы и наши коллеги получили информацию о грубом хищении электронной сигареты. Жертва была жестоко избита злоумышленником. Мы сразу отправились на место происшествия и, обследовав окрестности, задержали подозреваемого по горячим следам. Оказалось, это 23-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, — поделился замкомандира 1-го мобильного взвода 1-й роты 2-го батальона полка ППС Оренбургского отделения МВД России, старший лейтенант полиции Иван Кажанов.

Сейчас в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ, касающейся «Грабежа». Максимальное наказание по этой статье может составить до семи лет лишения свободы.

Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



