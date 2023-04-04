Как Оренбургское УФАС защитило абонента от навязчивой рекламы

Вы когда-нибудь получали СМС-сообщения с рекламой, которая вас не интересует и раздражает? А знаете ли вы, что вы можете отказаться от такой рекламы и добиться ее прекращения? Один оренбургский гражданин решил не мириться с нежелательными СМС и обратился в Оренбургское УФАС России.

В ноябре 2020 года он получил СМС-сообщение с рекламой услуг ПАО «МегаФон», хотя при заключении договора связи он явно отказался от получения рекламной информации. Он подал жалобу в антимонопольную службу, которая возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.

Оренбургское УФАС России установило, что ПАО «МегаФон» не имело права направлять рекламу абоненту без его согласия. Такая реклама была признана ненадлежащей и нарушающей права потребителей. По результатам дела ПАО «МегаФон» может быть привлечено к административной ответственности.

Это не единственный случай, когда Оренбургское УФАС России защищает интересы абонентов от навязчивой рекламы ПАО «МегаФон». В настоящее время в службе рассматриваются ещё несколько дел по этому поводу.

Комментарий пресс-службы МегаФона:

У МегаФона есть основания не согласиться с выводами УФАС. Мы будем защищать свои права и интересы в суде.