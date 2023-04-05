Уральская Сталь запланировала оздоровительный отдых для своих работников и их детей

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый

металлургический холдинг) продолжает организовывать оздоровительный отдых

для своих работников и их детей. В 2023 году на это будет направлено порядка

105 млн рублей.

Ежегодно Уральская Сталь реализует комплекс мероприятий по оздоровлению

своих сотрудников и членов их семей, а также развитие материально-технической

базы обслуживающих учреждений Уральской здравницы – санатория-профилактория «Металлург» и детского оздоровительного лагеря «Родник». В течение года для новотроицких металлургов организуются: иммунопрофилактика, медицинские осмотры, дополнительная диспансеризация, санаторно-курортное лечение. Реализация комплексного подхода к оздоровлению сотрудников и их детей помогает им улучшить качество жизни и здоровья, повысить работоспособность и снизить заболеваемость.

С целью предупреждения профессиональных заболеваний на реабилитационно-

восстановительное и санаторно-курортное лечение в российские здравницы

предприятие планирует направить по направлению «Лечение» – 664 работника,

продолжительность заездов 14 или 21 день. На прохождение профилактического

лечения в корпоративную здравницу – 980 сотрудников, 60 детей металлургов и

285 ветеранов производства. По направлению «Отдых» для комбинатовцев и

членов их семей планируются 10-дневные оздоровительные заезды в санатории

«Тихий Дон» в Сочи. Всего 288 чел. будут направлены на санаторно-курортное

лечение на Черноморское побережье Краснодарского края.

В период летних каникул в ДОЛ «Родник» будет организован отдых школьников в

возрасте с 7 до 15 лет, чьи родители трудятся на комбинате. Мероприятие

проходит при финансовой поддержке Министерства социального развития

Оренбургской области с предоставлением именного сертификата и средств

Уральской Стали. Стоимость 21-дневной детской путевки для работника

комбината составит всего 10% от ее полной стоимости. Детям сотрудников из

льготной категории путёвки могут быть предоставлены бесплатно.