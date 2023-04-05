Сезон аллергии: Разбираемся с причинами, симптомами и лечением

С каждым годом сезон аллергии кажется все длиннее и хуже, вызывая неприятные симптомы у большого числа людей. В этой статье мы разберемся с причинами этого явления, узнаем, как определить наличие сезонной аллергии и как с ней бороться.

Сезон аллергии в настоящее время становится все длиннее и хуже?

Да, сезон аллергии действительно становится длиннее и хуже. Одной из причин является изменение климата, которое приводит к более раннему началу весны и продолжительности цветения растений. Это увеличивает количество пыльцы в воздухе и вызывает аллергические реакции у людей.

Как узнать, есть ли у вас сезонная аллергия?

Симптомы сезонной аллергии включают зуд и слезотечение глаз, заложенность носа, чихание, зуд в носу и горле, а также насморк. Если вы испытываете эти симптомы в определенное время года, особенно весной и осенью, возможно, у вас есть сезонная аллергия. Для точного диагноза следует обратиться к врачу-аллергологу.

Как подготовиться к сезону аллергии?

Чтобы подготовиться к сезону аллергии, можно предпринять следующие шаги:

Узнайте, на какие аллергены вы чувствительны. Обратитесь к врачу для проведения тестов на аллергию.

Следите за прогнозами пыльцы и избегайте нахождения на улице в дни с высоким уровнем пыльцы.

Закрывайте окна в доме и автомобиле, чтобы не допустить попадания пыльцы внутрь.

После прогулок на улице принимайте душ и меняйте одежду, чтобы удалить пыльцу.

Какое лучшее лечение сезонной аллергии?

Антигистаминные препараты

Антигистаминные препараты блокируют гистамин, вещество, которое вызывает аллергическую реакцию в организме. Они помогают снизить зуд, чихание и насморк. Некоторые антигистаминные препараты, такие как лоратадин, цетиризин и фексофенадин, доступны без рецепта и имеют минимальные побочные эффекты.

Кортикостероиды

Кортикостероиды обладают противовоспалительным действием и помогают снизить отек слизистой оболочки носа, уменьшая тем самым заложенность и насморк. Их можно применять в виде назальных спреев, ингаляций или таблеток. Однако они могут вызывать побочные эффекты, особенно при длительном использовании.

Деконгестанты

Деконгестанты сужают кровеносные сосуды в слизистой оболочке носа, облегчая дыхание и уменьшая насморк. Они доступны в виде таблеток, назальных спреев и капель. Их не следует применять длительное время, так как это может вызвать обратный эффект — усиление заложенности носа.

Иммунотерапия

Иммунотерапия — это долгосрочный подход к лечению аллергии, который заключается в постепенном приучении организма к аллергену с помощью регулярных введений малых доз аллергена. Это может быть в виде

аллергенных уколов или сублингвальных таблеток (помещаемых под язык). Иммунотерапия может значительно уменьшить симптомы аллергии и даже привести к полному избавлению от аллергии. Однако этот метод требует длительного времени и регулярных посещений врача.

Средства для снятия зуда и покраснения глаз

Если аллергия сопровождается зудом и покраснением глаз, могут быть использованы капли для глаз с антигистаминными и противовоспалительными свойствами. Они помогут снизить раздражение и отечность глаз.

В заключение, выбор лучшего метода лечения сезонной аллергии зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, степени выраженности симптомов и их переносимости.

Лучшим вариантом будет консультация с аллергологом для индивидуального подхода к лечению и выбора наиболее подходящего метода в зависимости от симптомов и общего состояния пациента.