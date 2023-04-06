АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Уральская Сталь» и его облигаций до уровня «А»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 31 марта 2023 г. умеренно высокий кредитный рейтинг A (RU) Акционерному обществу «Уральская Сталь» и выпуску облигаций компании. Предыдущий рейтинг А- был присвоен компании и облигациям 14 декабря 2022 г. Повышение кредитного рейтинга вызвано улучшением финансовых показателей и успешным дебютным размещением трехлетних облигаций на Московской бирже, который состоялся 26 декабря 2022 г.

Рейтинговое агентство АКРА положительно оценило стратегические планы Уральской Стали по реализации ряда инвестиционных проектов, что способствовало улучшению показателя «капитальные затраты к выручке». Запуск дополнительной доменной печи, по прогнозам аналитиков агентства, окажет положительное влияние на ожидаемый денежный поток компании в 2023 году.

Рейтинг первого выпуска трехлетних облигаций Уральской Стали объемом 10 млрд рублей также был повышен благодаря комфортному графику погашения, и наличию внутренних источников ликвидности в виде наличных средств и ожидаемому положительному свободному денежному потоку по результатам 2023 года.

Генеральный директор Управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин отметил, что «повышение кредитного рейтинга свидетельствует о подтверждении правильности выбранной холдингом рыночной стратегии и планов по развитию. На сегодняшний день мы реализуем инвестиционные программы, направленные на повышение эффективности и расширение сортамента производимой продукции. Более высокий кредитный рейтинг дает возможность своевременно привлекать необходимое финансирование для реализации стратегических планов развития».

АО «Уральская Сталь» — металлургический комбинат полного цикла, расположенный в г. Новотроицк Оренбургской области, является одним из крупнейших в России производителей чугуна, мостовой стали, штрипса для производства труб большого диаметра. Вместе с Загорским трубным заводом (Московская область) с марта 2022 г. входит в единый металлургический холдинг под руководством генерального директора Дениса Сафина.

Рейтинг Загорского трубного завода с 2019 года ежегодно подтверждался на стабильном (BBB+) уровне, а 10 октября 2022 г. был повышен до А-. На повышение рейтинга ЗТЗ повлияло формирование металлургического холдинга с комбинатом Уральская Сталь. Создание единой производственной цепочки позволило двум предприятиям снизить зависимость от внешней рыночной конъюнктуры и повысить конкурентоспособность на рынке. Кроме того, на заключение кредитного комитета повлияла совокупность таких факторов как сильная рыночная позиция и специализация на выпуске труб большого диаметра — продукции с высокой добавленной стоимостью.