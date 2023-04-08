Оренбуржцы продолжают жаловаться на мисселинг

В 2022 году оренбуржцы направили в Банк России 56 жалоб на мисселинг, что в два раза больше, чем годом ранее. Мисселингом называют практику, когда клиента намеренно вводят в заблуждение и пытаются продать ему один финансовый продукт под видом другого, не раскрывая существенных различий между ними и не предупреждая о возможных рисках.

Чаще всего с мисселингом сталкиваются в банках, в прошлом году зарегистрировано 31 такое обращение. Нередко менеджеры банков под видом вкладов с повышенной процентной ставкой предлагают открыть инвестиционный счет, приобрести полис накопительного страхования жизни или паи инвестиционных фондов. Доходность по этим продуктам действительно может быть выше, чем по вкладам, но она не гарантирована, а средства клиента в этом случае не защищены системой страхования вкладов.

«Если вы столкнулись с практикой недобросовестной продажи финансовых услуг, обращайтесь в Банк России. Лучше это сделать через интернет-приемную. Но главный совет потребителям – самим быть осторожными: читать договор полностью, задавать уточняющие вопросы и не принимать поспешных финансовых решений», – напомнил управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.