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12 апреля 2023 г.

Сквер в Оренбурге назовут в честь Жириновского

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Редакция Орен.Ру
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В Оренбурге появится новый сквер с именем известного политика и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщила заместитель начальника управления архитектуры и комплексного развития территорий города Наталия Бровко на заседании комиссии по присвоению наименований элементам городской инфраструктуры.

Инициатива принадлежит региональному отделению партии, депутатам Законодательного Собрания области и городского Совета от фракции ЛДПР, а также жителям города. Предложение получило одобрение главы Оренбурга Сергея Салмина.

Сквер будет расположен на пересечении улиц Терешковой и Новой. Ранее он не имел официального названия. Теперь он будет носить имя выдающегося российского политика и государственного деятеля, который сделал многое для развития страны и региона.

Кроме того, комиссия одобрила предложение назвать одну из улиц в микрорайоне Солнечный Оренбурга в честь заслуженного художника РСФСР, почетного гражданина города Николая Ерышева. Его творчество является достоянием культуры Оренбурга и всей России.

Протокол решения комиссии будет направлен в Оренбургский городской Совет для окончательного утверждения.

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