Уральская Сталь расширяет сотрудничество с базовыми учебными заведениями

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) расширяет сотрудничество с базовыми учебными заведениями.

Традиционно предприятие активно взаимодействует со всеми образовательными учреждениями Новотроицка и Орска, активно участвуя в профориентационных встречах по линии Центра занятости населения города. Масштабная работа проводится с базовыми учебными заведениями – новотроицким филиалом НИТУ МИСИС и политехническим колледжем (НПК) по направлениям профориентации молодежи, организации и проведения всех видов практики у студентов.

Профориентационная работа включает встречи руководителей и специалистов комбината со студентами и школьниками, участие в Днях открытых дверей, проведение мастер-классов, организацию конкурсов, профессиональную навигацию, экскурсии на производственную площадку и другие мероприятия.

Наиболее востребованным направлением с 2022 года является проведение экскурсий для школьников и студентов, в том числе в рамках программы промышленного туризма Уральской Стали. За прошедший год комбинат с обзорными экскурсиями посетили 842 человека, из них 292 – школьники в рамках федерального проекта «Профессионалитет», 235 – студенты НПК, 315 – студенты НФ НИТУ МИСИС. По планам на 2023 год число участников экскурсий превысит 1000 человек. Это связано с продолжением реализации программы и увеличением числа студентов, принятых в рамках проекта и обучающихся по новым образовательным программам, по новым специальностям и профессиям.

Второе, не менее важное направление взаимодействия с базовыми учебными заведениями – организация производственной практики для студентов. Молодые люди получают опыт работы во всех основных подразделениях комбината, осваивают рабочие профессии, знакомятся с корпоративной культурой и ценностями предприятия, приобретают важнейших навык культуры безопасности труда. В зависимости от получаемого образования и специальности практика рассчитана на 1-4 месяца. На это время студенты принимаются на временные штатные рабочие места, выходят в смену, получают заработную плату. На них распространяются все льготы работников комбината, включая дотацию на питание, обеспечение спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. В 2022 году производственная практика с трудоустройством была организована для 361 студента, в 2023 году запланирована для более 500 будущих металлургов.

Уральская Сталь ежегодно принимает активное участие в развитии материально технической базы своих профильных учебных заведений, выделяет средства на приобретение учебного и лабораторного оборудования, ремонты помещений, участвует в организации образовательного процесса. Все это нацелено на повышение уровня компетенций будущих специалистов, которые после обучения придут на комбинат.