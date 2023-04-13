Пассажиры «Аэрофлота» не смогли улететь из Оренбурга из-за повреждения кабеля связи

В аэропорту Оренбурга произошел неожиданный инцидент: из-за повреждения кабеля связи отказало метеорологическое оборудование, которое необходимо для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого один из рейсов авиакомпании «Аэрофлот» был задержан на неопределенный срок.

По данным оренбургской транспортной прокуратуры, на борту рейса 1249, следовавшего по маршруту Оренбург — Москва, находились 132 пассажира, в том числе 5 детей. Им были предоставлены горячие напитки и питание, а также размещение в гостинице в случае необходимости.

Оренбургская транспортная прокуратура ведет контроль за соблюдением прав пассажиров и требует от авиакомпании оказания всех услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами. Пассажиры имеют право на компенсацию за задержку рейса, а также на перебронирование билетов на другой рейс или возврат денег.