В Оренбурге появится уникальный термальный курорт в ТРК «Армада»

Жители и гости Оренбурга смогут насладиться всеми прелестями термальных источников в новом комплексе «Термолэнд», который откроется на территории молла «Армада» к концу 2024 года. Об этом сообщили инвесторы проекта — ГК «Основа» и Группа «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ».

«Термолэнд» станет крупнейшим всесезонным городским курортом в регионе. Его площадь составит 17 тысяч квадратных метров. Здесь будут работать фитнес-клуб, велнеc, SPA-центры, сауны, бассейны, рестораны и другие развлекательные локации. Особенностью комплекса будет открытая аквазона с термальной водой, которая подходит для купания круглый год.

Объем инвестиций в проект превысит полтора миллиарда рублей. По мнению инвесторов, «Термолэнд» станет не только популярным местом отдыха для оренбуржцев, но и привлекательным объектом для туризма. Кроме того, в ТРК «Армада» появятся детский развлекательный центр «Космостар» и новый фудхолл с летней верандой.