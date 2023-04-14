Свет и чудо Пасхи: Благодатный огонь из Иерусалима прибывает в Оренбург

Наступает время чудес и радости: 16 апреля, в день светлого праздника Пасхи, жители Оренбурга смогут стать свидетелями прибытия Благодатного огня из Иерусалима. Этот священный огонь будет доставлен в Никольский кафедральный собор города, где верующие смогут зажечь свои свечи во время Пасхальной вечерни и испытать тепло и свет этого дивного чуда.

С 2003 года, Фонд Андрея Первозванного берет на себя миссию доставки Благодатного огня в Россию, и в этом году продолжает свою благородную традицию. После прибытия огня из Иерусалима в Москву, его передадут в Храм Христа Спасителя, откуда представитель епархии доставит его в Оренбург.

Важно напомнить, что в 2020 году из-за пандемии ковида была нарушена традиция доставки Благодатного огня в день Великой Пасхи. Однако в этом году, благодаря улучшению ситуации, верующие смогут вновь испытать радость и участие в этом священном и вдохновляющем обряде.