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17 апреля 2023 г.

Собачья стая разорвала мальчика на глазах у друга в Оренбурге

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Редакция Орен.Ру
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Жуткое происшествие произошло на улице Кольцевой в Оренбурге. Стая бродячих собак напала на двух мальчиков, которые гуляли в районе гаражей. Один из них погиб от укусов животных, другой смог спастись.

По словам очевидцев, дети были лет шести-девяти. Они играли на улице, когда к ним подбежала собака и начала лаять. За ней последовало еще несколько псов. Дети испугались и попытались убежать. Один из них выбрался на дорогу и спрятался за проезжавшую машину. Другой же забежал в гаражи, где собаки догнали его и набросились на него.

По данным СМИ, собаки разорвали мальчика на части. Его тело обнаружили полицейские и следователи, которые прибыли на место происшествия. Правоохранители не комментируют случившееся, но по предварительной информации возбуждено уголовное дело.

Жители района рассказали журналистам, что проблема с бродячими собаками давно существует. Животные часто атакуют людей и животных. Многие из них больны бешенством или другими инфекциями. Люди требуют от властей принять меры по ликвидации собачьих стай.

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