Оренбургский чиновник задержан после нападения собак на ребенка: горожане требуют решить проблему бездомных животных

Оренбургский начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, Анатолий Байкаров, был задержан по делу о нападении бродячих собак на второклассника, которое привело к смерти ребенка. Следственный комитет Оренбургской области проводит необходимые действия, хотя обвинения пока не предъявлены.

Этот случай вызвал возмущение оренбуржцев, которые считают, что федеральный закон об обращении с бездомными животными не работает. Местные жители создали петицию и предлагают записать видеообращение к Президенту России Владимиру Путину с требованием вернуть отстрел бездомных собак. В ответ на это, мэрия Оренбурга запросила у правительства 5 миллионов рублей на отлов и стерилизацию животных, а законодательные органы предложили внести поправки в закон о гуманном обращении с животными.

В городе насчитывается от 6 до 8 тысяч безнадзорных животных, и их количество на улицах растет с каждым днем. Еще около 2000 собак находятся в частных приютах и передержках. Оренбургские эксперты, руководители приютов и Центра стерилизации животных, поделились своим мнением о проблеме в интервью для «Оренбург Медиа».