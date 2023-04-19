В Новотроицке состоится турнир по хоккею на Кубок Уральской Стали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) во второй раз проведет турнир по хоккею между любительскими командами. Вход для всех желающих свободный. Звездным гостем турнира станет легендарный российский хоккеист, лучший бомбардир в истории КХЛ, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Мозякин.

Торжественное открытие 22 апреля в 11.00 на площадке Ледового дворца «Победа». Между собой сыграют команды новотроицких металлургов «Уральская Сталь» и магнитогорских «ММК», подмосковных трубопрокатчиков «ЗТЗ» и челябинских «ЧТПЗ».

Торжественное закрытие мероприятия и награждение победителей состоится в этот же день после финальной игры. Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков вручит победителям и призерам кубки и памятные подарки. По итогам турнира также определят лучшего игрока, нападающего, защитника и вратаря.

Традиционно на Уральской Стали уделяется особое внимание популяризации и развитию физкультуры и спорта. Ледовый дворец «Победа» был открыт в Новотроицке в 2015 году при участии металлургов. На его строительство комбинат направил порядка 300 млн рублей.