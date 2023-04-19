На Уральской Стали состоялась региональная общепромышленная конференция

На базе Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) прошла региональная общепромышленная конференция. В мероприятии приняли участие 250 членов Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей (ОСПП).

В ходе круглого стола собравшиеся (представители власти, бизнеса, медиа, институтов развития) обсудили необходимость и примеры социальных инвестиций российского бизнеса на территориях присутствия. Генеральный директор ВЦИОМ, советник Первого заместителя руководители Администрации Президента РФ Валерий Фёдоров рассказал участникам об особенностях запроса современного общества на социальные проекты бизнеса и видении россиян, куда и как ему стоит инвестировать. Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин, отметил, что по итогам 2022 года несмотря на внешние вызовы холдинг добился отличных производственных и финансовых результатов и увеличил отчисления налогов, что повлияло на пополнение бюджета Новотроицка более чем в два раза. Металлурги гордятся, что Уральская Сталь является не только экономическим, но и социальным драйвером изменений в регионе. В ближайшем будущем при их финансировании откроется агентство по развитию Новотроицка, которое совместно с муниципальными властями будет заниматься тем, чтобы сделать его комфортным, гармоничным городом будущего. Планируется благоустройство набережной на озере Сазанье, возведение многофункционального спорткомплекса и благоустройство спортпарка на улице Фрунзе. В плане поддержки массового спорта уже в эту субботу состоится большой хоккейный турнир на Кубок Уральской Стали, в июне – мультиспортивный фестиваль ко Дню молодежи, осенью – легкоатлетический новотроицкий полумарафон.

На Общем собрании членов ОСПП губернатор Оренбуржья Денис Паслер подчеркнул, что промышленность региона работает в сложных экономических условиях, но благодаря прежде заложенной базе удалось сохранить устойчивость предприятий, реализуются новые проекты и осваиваются новые направления. Председатель Правления ОСПП Сергей Грачёв рассказал о состоянии делового климата в регионе и задачах промышленников в сфере устойчивого развития. Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов – о мерах регионального Правительства по повышению устойчивости региональной экономики в условиях санкций.

Также участники обсудили вопросы подготовки кадров для нужд экономики и необходимости импортоопережения и кооперации. И в этих направлениях на Уральской Стали предпринимаются активные действия. Управляющий директор комбината Ильдар Искаков поделился опытом профориентационной деятельности предприятия, ведь обеспечить постоянный приток грамотной, нацеленной на успех молодёжи — актуальный вопрос для любого предприятия. В его решении много лет комбинату помогают базовые учебные заведения – новотроицкий политехнический колледж (НПК) и филиал НИТУ МИСИС. С 2022 года Уральская Сталь, как партнёр НПК в рамках федеральной программы «Профессионалитет» получила возможность определять востребованные на комбинате профессии и количество специалистов, активно участвовать в их подготовке, а средства в размере 20 млн рублей направила на дооборудование учебных классов современными тренажерами. Эффективное взаимодействие налажено и с профильным вузом. Более половины инженерного состава комбината – выпускники НФ НИТУ МИСИС. С 2021 год внедрена система шефства над школами – в 11 общеобразовательных учебных заведениях Новотроицка проводятся профориентационные мероприятия. На развитие материально-технической базы и поддержание учебного процесса 2022-2023 все обозначенные учебные заведения получили финансовую поддержку предприятия в размере около 100 млн рублей.

Сохранение лидерских позиций Уральской Стали предусматривает разработку новых технологических решений для создания надежной строительной, транспортной и нефтегазовой инфраструктур, в том числе, производство более 100 марок стали, среди них и уникальных: атмосферостойких, коррозионностойких, водородостойких, криогенных и огнестойких. На Уральской Стали впервые разработана и освоена технология сборки и прокатки пакетов биметалла. Изготовленные из него на Загорском трубном заводе плакированные трубы предназначены для транспортировки агрессивных сред. По сравнению с затратными трубами из заграничной нержавейки их отличает бюджетность и длительный срок эксплуатации.

Собрание завершилось подписанием Соглашения между Правительством, профсоюзами и работодателями региона «О взаимодействии в сфере социально-трудовых отношений и социальной защиты населения Оренбургской области на 2023-2025 годы» и включением в ряды в ОСПП новых предприятий.

За рамками мероприятия гости побывали в музейно-выставочном комплексе Уральской Стали и на промышленной площадке предприятия. По окончании конференции посетили социальные объекты заботы комбината – новотроицкий политехнический колледж и бассейн «Волна», в реконструкцию которого за пять лет предприятие вложило более 150 млн рублей.