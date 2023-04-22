Уральская Сталь проводит традиционную акцию весенних субботников

Металлурги Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый вертикально интегрированный холдинг) в рамках проведения корпоративных субботников занимаются традиционной весенней уборкой территорий комбината и города.

Личным примером по наведению порядка старт весенней акции дали руководители подразделений комбината под руководством Ильдара Искакова. Порядка трех тысяч металлургов и ветеранов комбината очищают и совершенствуют городские территории Новотроицка и комбината, территорию детского лагеря «Родник».

Соревновательность между цехами побуждает их более ответственно и творчески подходить к уборке стационарных городских территорий. Проведенные работы будет оценивать специальная комиссия, которая подведет итоги и определит победителей. Среди критериев: качество уборки территории, ликвидация прошлогодней листвы и мусора, борьба с сухостоем, омоложение газонов и посадка молодых растений. Для сбора и вывоза собранного мусора от комбината выделено около тысячи единиц инвентаря и более ста единиц спецтехники.

Инициация весенних субботников Уральской Сталью – это ежегодная подготовка города к Первомаю и призыв горожан присоединиться к наведению порядка и облагораживанию Новотроицка. По результатам субботника в городе будет очищено несколько сотен гектаров городских территорий и вывезены десятки тонн мусора.