Как Оренбург готовится к «Вальсу Победы»?

Один из самых масштабных и трогательных праздников в честь Дня Победы — «Вальс Победы» — пройдет в Оренбурге 5 мая. Это традиционная акция, которая собирает тысячи оренбуржцев на танцплощадке в парке имени Ленина. В этом году в «Вальсе Победы» поучаствуют 1500 танцоров — школьники, студенты, педагоги, ветераны и дети войны. Они станцуют «Майский вальс» под звуки духового оркестра и почтут минутой молчания память павших на фронтах.

«Вальс Победы» — это не только танец, но и песни. В этот же день в Оренбурге выступит сводный хор педагогических работников с песнями «Поклонимся великим тем годам», «Мы за Россию» и «День Победы». А вечером оренбуржцы насладятся хитами группы «Любэ», известной своим патриотическим репертуаром. Концерт пройдет на площади перед Домом культуры УрГЭУ.

«Вальс Победы» — это уникальный проект, посвященный юбилею Великой Победы. Он был запущен в 2015 году и с тех пор проводится ежегодно в разных городах России и зарубежья. В Оренбурге он стал одним из самых любимых и ожидаемых событий майских праздников. Присоединяйтесь к нему и вы!