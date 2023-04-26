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28 апреля 2023 г.

Безжалостное избиение и грабеж в Оренбургском парке: три подростка атаковали мужчин ради денег

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Редакция Орен.Ру
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Жажда наживы стала причиной жестокого нападения и избиения двух мужчин тремя подростками в Оренбурге. Об этом сообщили в Дзержинском районном суде города.

Недавно суд рассмотрел ходатайство следователя регионального Следкома о выборе меры пресечения для трех обвиняемых подростков. Молодые люди обвиняются по двум статьям: «Грабеж группой по предварительному сговору» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по сговору».

По версии следствия, инцидент произошел в парке имени Л. А. Гуськова. Трое подростков нашли незначительный повод для атаки на двух мужчин и жестоко избили их руками и ногами, нанося удары по голове и телу.

После беспощадного избиения, подростки украли у одного из мужчин кошелек, содержащий деньги и банковские карты. Злоумышленники скрылись с места происшествия, а потерпевшие были госпитализированы с травмами.

Суд применил к подросткам меру пресечения в виде домашнего ареста. Молодые люди проведут под арестом 2 месяца, до 24 июня текущего года.

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