14 C
Оренбург
28 апреля 2023 г.

70 лучших студентов новотроицкого политехнического колледжа и филиала НИТУ МИСИС отмечены стипендиями Уральской Стали

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Уральская СтальЗагорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) отметила корпоративными стипендиями 36 самых успешных по итогам прошлого семестра студентов новотроицкого филиала НИТУ МИСИС и 34 учащихся политехнического колледжа.

Торжественная программа прошла в актовом зале управления комбината. Свидетельства о присуждении стипендий за успехи в учёбе и социальную активность в первом семестре 2022-2023 учебного года в торжественной обстановке отличникам вручил директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров и директор по производству Александр Белый.

Стипендиальная программа от комбината в базовых учебных заведениях – НПК и НФ НИТУ МИСИС – действует более 15 лет. Отличники и активисты имеют возможность получать вознаграждение от металлургов дважды в год по итогам первого и второго семестров. В этом году размер выплат составил от 7 до 18,4 тыс. рублей.

Вручение лучшим студентам новотроицкого филиала МИСИС и НПК корпоративных стипендий комбината более 15 лет является доброй традицией сотрудничества Уральской Стали и базовых учебных заведений. Это не просто материальный стимул для ребят, а первое признание потенциальным работодателем их стремления познать профессию.

Предыдущая новостьБезжалостное избиение и грабеж в Оренбургском парке: три подростка атаковали мужчин ради денег
Следующая новостьУральская Сталь успешно прошла аудит системы менеджмента качества

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.