70 лучших студентов новотроицкого политехнического колледжа и филиала НИТУ МИСИС отмечены стипендиями Уральской Стали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) отметила корпоративными стипендиями 36 самых успешных по итогам прошлого семестра студентов новотроицкого филиала НИТУ МИСИС и 34 учащихся политехнического колледжа.

Торжественная программа прошла в актовом зале управления комбината. Свидетельства о присуждении стипендий за успехи в учёбе и социальную активность в первом семестре 2022-2023 учебного года в торжественной обстановке отличникам вручил директор по персоналу Уральской Стали Александр Кучеров и директор по производству Александр Белый.

Стипендиальная программа от комбината в базовых учебных заведениях – НПК и НФ НИТУ МИСИС – действует более 15 лет. Отличники и активисты имеют возможность получать вознаграждение от металлургов дважды в год по итогам первого и второго семестров. В этом году размер выплат составил от 7 до 18,4 тыс. рублей.

Вручение лучшим студентам новотроицкого филиала МИСИС и НПК корпоративных стипендий комбината более 15 лет является доброй традицией сотрудничества Уральской Стали и базовых учебных заведений. Это не просто материальный стимул для ребят, а первое признание потенциальным работодателем их стремления познать профессию.