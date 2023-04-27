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28 апреля 2023 г.

Уральская Сталь успешно прошла аудит системы менеджмента качества

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Редакция Орен.Ру
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Уральская СтальЗагорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подтвердила соответствие действующей системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2018 в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.

В ходе четырехдневной комплексной проверки аудиторы Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» работали совместно с руководителями и специалистами подразделений Уральской Стали, изучали внутреннюю документацию, регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов, оценивали тонкости производственных процессов металлопродукции.

Проверяющие отметили стремление коллектива к совершенствованию в производственной деятельности и улучшению качества продукции. Ведь предприятие заинтересовано в совершенствовании действующей системы менеджмента качества и увеличении сбыта штрипса компаниям, выполняющим заказы Газпрома, прежде всего Загорскому трубному заводу.

По результатам аудита СМК Уральской Стали признана соответствующей требованиям СТО Газпром 9001-2018 в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Действие сертификата соответствия продлено сроком на 1 год.

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