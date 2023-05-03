Вторжение кровожадных: Оренбургскую область ждет комариный апокалипсис

После сильного весеннего паводка и раннего потепления в Оренбургской области ожидается нашествие комаров, ставящее в опасность местных жителей.

Сегодня в Оренбургской области основной опасностью являются клещи. Однако в ближайшее время местным жителям придется столкнуться еще с одной угрозой: массовым появлением комаров. В этом году весенний паводок был особенно обильным, что может способствовать размножению этих кровососущих насекомых.

«Озера наполнены водой, а для развития личинок комаров, как известно, вода необходима. Теплая весна также способствует быстрому превращению личинок во взрослых комаров», — сообщили специалисты научного отдела национального парка «Бузулукский бор» изданию Orenday.

Кроме того, стало известно, что на борьбу с насекомыми в Северном округе Оренбурга выделили 100 тысяч рублей. Тендер на обработку территории был размещен на сайте государственных закупок в конце марта.