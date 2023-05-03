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4 мая 2023 г.

Сотрудники «Газпромнефть-Оренбурга» вышли на субботник

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Редакция Орен.Ру
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Волонтеры предприятия присоединились к общегородскому субботнику. Сотрудники «Газпромнефть-Оренбурга» провели генеральную уборку на месторождениях и помогли очистить территорию парка 50-летия ВЛКСМ, популярной локации для городских культурно-массовых мероприятий. Совместно с работниками администрации Южного округа г. Оренбурга и студентами Оренбургского государственного университета нефтяники собрали в парке 80 мешков мусора.

Экологическое волонтерство – одно из важных направлений программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ежегодно весной и осенью оренбуржцы выходят на уборку города, и сотрудники «Газпромнефть-Оренбурга» традиционно к ним присоединяются.

Предприятие реализует также собственные «зеленые» акции и поддерживает десятки проектов, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды. Волонтеры компании сажают деревья, занимаются зарыблением водоемов, очищают берега рек, проводят просветительские акции для школьников и многое другое.

Владимир Шатских, руководитель направления по обращению с отходами «Газпромнефть-Оренбурга»:

«Забота об экологии – это один из важнейших приоритетов нашего предприятия. Участие в субботнике – это вклад в улучшение окружающей среды, посильный каждому из нас. Такие мероприятия необходимы, чтобы регион, где мы живем и работаем, был чистым и ухоженным. К тому же, волонтерская деятельность облагораживает не только мир вокруг нас, но и нас самих».

Карина Резакова, студентка 4 курса ОГУ, кафедра экологии и природопользования:

«Я считаю, что все, кто живет, учится, работает в этом городе, должны заботиться о его облике. Чем больше жителей будут участвовать в таких мероприятиях, тем чище и красивее будут наши улицы. Труд на свежем воздухе дает заряд бодрости и позитива, радость от проделанной работы. К тому же, приятно ощущать свою причастность к доброму делу».

Справка:
«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

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