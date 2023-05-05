В Оренбурге наградили победителей юбилейного X грантового конкурса «Родные города»

В Оренбургской области грантовую поддержку компании «Газпром нефть» получат 27 социальных проектов. Инициативы оренбуржцев направлены на развитие городской среды, образования, спорта и культуры.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в праздничной атмосфере и завершилась квизом и образовательным интенсивом. На награждение приехали эксперты «Газпром нефти» из Ноябрьска и Тюмени. Они поделились своим опытом и рассказали о специфике проектов, реализуемых в северных регионах.

В 2013 году Оренбургская область стала пилотной территорией, где впервые провели грантовый конкурс «Родные города». После успешного старта он был запущен и в других регионах деятельности компании.

«Газпром нефть» поддерживает лучшие идеи, инициаторами которых выступают локальные сообщества и активные местные жители. Благодаря грантовому конкурсу удается воплощать в жизнь множество востребованных социальных инициатив и тем самым повышать качество жизни в родных городах и поселках.

Андрей Шульга, главный специалист «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»:

«Я был приятно удивлен тем, что в Оренбуржье в конкурс вовлечено так много небольших населенных пунктов. Здорово, что в области живут такие инициативные жители. Я приехал, чтобы рассказать о наших интересных проектах, но в то же время многое почерпнул для себя и даже взял некоторые идеи на вооружение. Например, мне понравились идеи по безопасности детей на дорогах и инициативы по развитию спорта в поселках».

Татьяна Мелентьева, глава Сорочинского городского округа:

«В этом году сорочинцы выиграли гранты для шести проектов. Практически все авторы принимали участие в конкурсе впервые. С каждым годом все больше жителей Сорочинского округа предлагают интересные и полезные инициативы, призванные улучшать жизнь родного края. Благодаря «Газпромнефть-Оренбургу», у нас появляются творческие, образовательные и интеллектуальные объединения на любой вкус – клуб настольных игр, кружок моделирования, семейный театр и многое другое».

Гульжан Аманова, руководитель проекта «Спорт – норма жизни», победитель грантового конкурса «Родные города»:

«В нашем селе Паника очень не хватало пространства, где жители могли бы активно и интересно проводить время. Поэтому идея создания спортивной площадки получила сердечный отклик у наших односельчан. Проект интересен не только детям и подросткам. Взрослым людям тоже необходимо место, где можно отдохнуть от трудового дня, встретиться с соседями, поиграть в футбол и волейбол».

Светлана Васильева, руководитель проекта «Матрешкины сказки», победитель грантового конкурса «Родные города»:

«Мы живем в многонациональном регионе, поэтому уже с дошкольного возраста важно прививать детям уважительное, доброе отношение к традициям разных народов. Идея нашего проекта состоит в том, чтобы в форме сказок знакомить детсадовцев с разными культурами, национальными обычаями. Благодаря поддержке «Газпромнефть-Оренбурга», мы сможем формировать у своих маленьких слушателей правильные духовно-нравственные ориентиры».

СПРАВКА:

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Ее задачей является повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку местных инициатив и собственные проекты в области культуры, образования, экологии, спорта и развития креативных индустрий.