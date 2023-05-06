Уральская Сталь подготовила программу к Дню Победы

Работники Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подготовили программу празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Десять лет подряд по инициативе и при финансовой поддержке Уральской Стали в канун Дня Победы в центре города устанавливается Стена памяти. На 57 щитах размещены портреты более 2 тысяч новотроицких фронтовиков, не доживших до годовщины Великой Победы.

По традиции по цехам розданы 5 тысяч Георгиевских ленточек. У центральной проходной комбината прошел торжественный митинг с возложением цветов к Вечному огню Мемориала Славы. Фронтовиков-металлургов на дому посетили делегаты от предприятия и вручили подарочные наборы с цветами. Пенсионерам, состоящим в Совете ветеранов Уральской Стали вручены поздравительные открытки. 118 из них из числа участников войны и трудового фронта, узников концлагерей и блокадников получили праздничные выплаты от комбината.

В канун Дня Победы волонтеры комбината приведут в порядок ряд захоронений участников войны. 9 мая представители Уральской Стали примут участие в возложении цветов у монумента «Вечно живым», в городском празднике на стадионе «Металлург», а вечером зажгут свечи у Стены памяти.