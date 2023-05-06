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8 мая 2023 г.

В Оренбурге произошел инцидент на аттракционе: сломалась карусель в «Оренпарке»

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Редакция Орен.Ру
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Сегодня в парке аттракционов «Оренпарк» в Оренбурге произошел несчастный случай — сломалась одна из каруселей. Видеозапись инцидента была опубликована местным жителем.

По предварительным данным, на аттракционе произошла поломка, из-за которой карусель внезапно остановилась. В результате инцидента есть пострадавшие, 20 человек обратились за помощью, 13 получили травмы, среди пострадавших — дети.

Прокуратура Оренбургской области организовала проверку в связи с происшествием при эксплуатации развлекательного аттракциона.

На место происшествия немедленно прибыли несколько бригад скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим. Власти и специалисты парка активно ведут расследование, чтобы установить причины возникновения аварии на аттракционе.


Подробности и обновления о ситуации будут опубликованы в ближайшее время. Мы призываем всех граждан проявлять осторожность при посещении парков аттракционов и следить за собственной безопасностью.

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